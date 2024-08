Masters 1000 de Cincinnati : Gaël Monfils crée la surprise en reversant Carlos Alcaraz au deuxième tour

Ils sont Français 🇫🇷 et ont battu un Top 5 en Masters 1000 depuis 2020 :

🇫🇷 Gael Monfils (vs Medvedev, N°1)

🇫🇷 Gael Monfils (vs Tsitsipas, N°4)

🇫🇷 Gael Monfils (vs Alcaraz, N°3)



Voilà.

Fin de la liste. pic.twitter.com/EmH4QN5GC4