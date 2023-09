Tennis : la France éliminée de la Coupe Davis dès la phase de groupe après sa défaite contre la Grande-Bretagne

Battue par la Grande-Bretagne, dimanche, l'équipe de France a manqué sa qualification pour les quarts de finale.

Temps de lecture : 1 min

Un petit tour et puis s'en va. Les Bleus avaient besoin d'une victoire, dimanche 17 septembre à Manchester, pour espérer prendre part aux quarts de finale de la Coupe Davis. Mais ils ont été dominés par la Grande-Bretagne (2-1), au terme d'un double décisif perdu par Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin contre Dan Evans et Neal Skupski, malgré quatre balles de match et presque trois heures de bataille (1-6, 7-6, 7-6).

Plus tôt dans la journée, Ugo Humbert avait battu Cameron Norrie (7-6, 3-6, 7-5) pour rattraper la défaite d'Arthur Fils contre Dan Evans (3-6, 6-3, 6-4). C'est donc sans l'équipe de France que se déroulera le tournoi final à huit équipes de cette Coupe Davis, prévu du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne.