Roland-Garros 2021 : Musetti signe le plus beau point du tournoi contre Cecchinato

Les deux Italiens ont été à l'origine, ce samedi, de l'un des plus beaux échanges du tournoi sur le court numéro sept.

Marco Cecchinato (83e mondial) et Lorenzo Musetti (76e), qui s'affrontent samedi 5 juin pour une place en huitièmes de finale de Roland-Garros, sont bouillants sur la terre battue parisienne. Le duel italo-talien tient toutes ses promesses et les deux hommes sont au coude à coude dans la cinquième manche.

Les échanges fantastiques se succèdent et les deux acteurs régalent les yeux des spectateurs présents sur le court numéro sept. L'un des points en particulier a retenu l'attention, il y a quelques minutes. Dos à dos au tableau d'affichage à une manche partout (3-6, 6-4), Musetti a été le premier à faire le break face à son compatriote en début de troisième set (1-0, 40-0). Et de quelle manière : sur un service cuillère de Cecchinato, Musetti est venu conclure, dans un réflexe ahurrisant, l'un des plus beaux échanges du tournoi avec un coup gagnant... derrière le dos. De quoi soulever les vivas du public de la porte d'Auteuil.

