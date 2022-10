Tournoi de tennis de Paris-Bercy : très peu de Français en lice, la situation est "alarmante" selon le directeur technique national

"Le tennis français n'est pas à sa place", admet Nicolas Escudé, le directeur technique national (DTN), à la veille de l'ouverture du Masters 1 000 de Paris-Bercy, lundi 1er novembre. La situation est même "alarmante" selon lui, alors que seulement sept Français au total vont décrocher leur place dans le tableau final, au côté de géants comme Nadal, Djokovic, Alcaraz ou encore Medvedev.

"Alarmante" car sans les invitations et les qualifications, aucun Français n'aurait intégré directement le tournoi. Richard Gasquet, Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino et Gilles Simon ont été invités. Arthur Fils et Quentin Halys ont franchi dimanche 30 octobre les phases de qualification. Le septième tricolore sera le vainqueur du match opposant cet après-midi Geoffrey Blancaneaux à Corentin Moutet. "Il ne faut pas voir que le côté sombre des choses, il y a aussi de belles choses qui se passent, de belles performances, de belles progressions. Il y a du mieux sur certains aspects", relativise Nicolas Escudé.

"On n'est pas non plus absent au niveau des cents premiers joueurs au monde. Il en manque tout là-haut. On y travaille et on va arriver à nos fins d'ici peu." Nicolas Escudé, le directeur technique national (DTN) à franceinfo

Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun Français dans le Top 40, et seulement neuf entre la 42e et 87e place mondiale. "Cela me rend un peu triste, surtout pour le public, pour les fans, regrette Cédric Pioline, le directeur du tournoi. C'est vraiment important pour nous d'avoir des joueurs français. On sait que le public vient aussi pour eux et on sait que les gens adhèrent. Cela lance le tournoi et puis cela rend un peu triste de voir qu'il n'y en ait pas plus qui accèdent au tableau."

Gasquet, Monfils, Tsonga, Simon... À quand la relève ?

Richard Gasquet est, avec Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Gilles Simon, l'un des quatre symboles de la réussite du tennis français. Mais cette époque est révolue. "J'ai jamais connu ça, donc c'est clair que c'est alarmant", lâche Richard Gasquet, 36 ans et désormais 74e mondial, même s'il se veut optimiste : "Il y a pas mal de jeunes, faut les pousser, les encourager pour qu'il y ait cette relève et que l'année prochaine, ou dans deux, trois, quatre ans, il y ait énormément de joueurs dans le tableau qui soient tête de série, et qui soient capables de gagner le tournoi. Essayons d'être positifs avec tout le monde pour que cela redémarre du mieux possible."

Cette relève tricolore pourrait déjà porter un nom : Arthur Rinderknech. Le Breton de 27 ans n'a pas remporté le moindre tournoi, et sera 42e mondial – et numéro 1 français – sur les courts de Bercy.