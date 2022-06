Tennis : Nick Kyrgios visé par des insultes racistes, les organisateurs du tournoi de Stuttgart ouvrent une enquête

(TOM WELLER / DPA via AFP)

Une enquête a été ouverte par les organisateurs du tournoi de Stuttgart dimanche 12 juin, après que Nick Kyrgios a déclaré avoir subi des insultes racistes. Les faits ont été dénoncés par l'Australien à l'issue de sa défaite en demi-finale, samedi, contre Andy Murray.

"Nous avons exprimé nos regrets à Nick Kyrgios et à son équipe pour ce qui s'est passé et lui avons assuré que nous n'acceptons pas un tel comportement, ont indiqué les organisateurs. L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête et aucune expression discriminatoire de la part des spectateurs ne sera acceptée."

Après sa défaite (7-6 [7-5], 6-2) contre Murray samedi, Kyrgios avait publié un message sur son compte Instagram pour déplorer le comportement d'une partie des spectateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

"Quand cela va-t-il s'arrêter ? Devoir gérer les insultes racistes de la foule ?", a écrit l'Australien. "Je sais que mon comportement n'est pas toujours le meilleur, mais 'petit mouton noir' 'tais-toi et joue', ces petits commentaires ne sont pas acceptables", a poursuivi le 78e joueur mondial.

Durant cette rencontre, l'enfant terrible du tennis australien, qui a eu un échange houleux avec un groupe de spectateurs lors de la demie, avait perdu son sang-froid. Il a été pénalisé par l'arbitre de chaise d'un point, puis d'un jeu pour conduite antisportive au début du deuxième set, après avoir brisé une raquette.