Tennis : l’ATP lance une enquête interne sur le comportement d’Alexander Zverev à l'égard de son ex-compagne au Masters 1000 de Shanghaï 2019

L’ATP se saisit enfin du dossier Zverev. Lundi 4 octobre 2021, l’instance qui régit le tableau masculin mondial a annoncé le lancement d’une enquête interne autour du comportement du joueur allemand lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019.

Dans un article publié sur Slate fin août 2021, son ancienne compagne Olga Sharypova l’avait accusé d'abus physiques et émotionnels durant toute l'année 2019. Elle évoquait en particulier un épisode très violent à Shanghaï, les 9 et 10 octobre 2019, où elle s'était injectée elle-même de l'insuline après une dispute, et où il l'avait battue et insultée. Le 10 octobre, lors de l'interview d'après-huitième de finale du numéro 4 mondial, des marques étaient visibles sur le côté gauche de son cou.

An Independent Safeguarding Report, commissioned by the ATP earlier in the season, has been completed. It represents a key element of the ATP’s overall safeguarding review to ensure all adults and minors involved in professional tennis are safe and protected from abuse.