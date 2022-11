ATP Finals : Novak Djokovic qualifié pour la finale après sa victoire contre Taylor Fritz

Le Serbe a écarté son adversaire américain, en demi-finale du Masters, en deux manches (7-6 [7-5], 7-6 [8-6]), samedi à Turin.

Aux portes d'un nouveau sacre. Novak Djokovic s'est défait de Taylor Fritz en deux sets (7-6 [7-5], 7-6 [8-6]), samedi 19 novembre, en demi-finale de l'ATP Finals à Turin. Bousculé par un adversaire coriace, le Serbe a souffert avant de l'emporter au forceps, pour se qualifier pour la huitième finale du Masters de sa carrière.

"Djoko" a empoché la première manche pour deux points dans le jeu décisif. Il a également été mis à mal dans le deuxième set, concédant un break d'entrée. Il a, là encore, dû en passer par un tie-break pour assurer son succès sur le même score.

Great 8️⃣@DjokerNole eliminates Fritz 7-6(5) 7-6(6) to reach an eighth career year-end final#NittoATPFinals pic.twitter.com/0qThwVwCgz — ATP Tour (@atptour) November 19, 2022

Une victoire acquise à l'usure car en face, le serveur Taylor Fritz (15 aces), tombeur de Félix- Auger-Aliassime et Rafael Nadal en poules, n'a jamais lâché l'affaire, sauvant même une balle de match. Avec une journée de repos, contrairement à Djokovic, il a été miné par de nombreuses fautes directes et quelques choix précipités. Repêché après la blessure de Carlos Alcaraz et donc dépourvu de toute pression, Fritz sort de son premier Masters par la grande porte.

Djokovic peut égaler le record de Federer

Novak Djokovic rejoint la finale du Masters pour la première fois depuis 2015. Le Serbe a remporté cinq fois le tournoi, mais a perdu ses deux derniers rendez-vous à ce stade. S'il l'emporte dimanche face à Casper Ruud ou Andrey Rublev, qui s'affrontent samedi soir, il égalera Roger Federer, seul joueur à avoir remporté six fois le tournoi de fin d'année.