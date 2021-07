Wimbledon 2021 : Ashleigh Barty surclasse Angelique Kerber et se qualifie en finale du Grand Chelem londonien

Ashleigh Barty décroche son ticket pour la finale de Wimbledon. Après avoir battu Angelique Kerber (6-3, 7-6) sur le court central, jeudi 8 juillet, la n°1 mondiale disputera sa deuxième finale en Grand Chelem samedi.

Malgré ses intentions et son sang froid, Angelique Kerber s'est inclinée face à la n°1 mondiale. Ashleigh Barty s'est rapidement envolée dans la première manche, remportant les trois premiers jeux. Après un premier set remporté sans grandes souffrances, Barty s'est fait peur. L'Australienne a été menée pendant la deuxième manche, et poussée au tie-break par son adversaire.

Plus de peur que de mal pour l'Australienne qui a dominé ce jeu décisif. Malgré trois balles de match repoussées, elle est finalement parvenue à s'imposer sur le gazon en deux sets, 6-3, 7-6. Après sa victoire, Barty a salué "l'un des meilleurs matchs de sa carrière".

A first Wimbledon final.@AshBarty, 50 years on since Evonne Goolagong Cawley won at The Championships, is one victory away from emulating her idol after beating Angelique Kerber 6-3, 7-6(3) #Wimbledon pic.twitter.com/qgWxKoKYvI