Tennis : Benoit Paire de nouveau positif au Covid-19 et incertain pour l'Open d'Australie

Le joueur tricolore, qui doit se contraindre à une nouvelle quarantaine, a exprimé toute son amertume sur les réseaux sociaux et laisse planer le doute sur sa participation à l’Open d’Australie.

C’est la quarantaine de trop pour Benoit Paire. Déjà testé positif à la veille de l’US Open 2020, et au tournoi ATP de Hambourg quelques semaines plus tard, c’est désormais à quelques jours de l’Open d’Australie (17-30 janvier) que le joueur a annoncé, mercredi 29 décembre, devoir s'isoler.

Benoit Paire, 46e mondial, avait également dû se contraindre à quatorze jours de confinement à son arrivée à Melbourne pour l'Open d'Australie en janvier 2021, sans autorisation de sortie pour avoir été cas contact dans l'avion. Une journée d'isolement supplémentaire avait suivi à cause d'un cas positif au Covid dans son hôtel... Le Français avait ensuite été éliminé au premier tour.

Le joueur, asymptomatique, a exprimé son ras-le-bol face aux lourdeurs du protocole sanitaire et souligné son mal-être mental.

Les réseaux sociaux comme defouloir

"Bonjour je m'appelle Benoit Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j'en peux plus de votre Covid de merde !!", a tweeté le Français.

Cette nouvelle contamination remet sérieusement en question sa préparation pour l'Open d'Australie (17-30 janvier).

D'autant que mentalement, le Français n'est pas au mieux. "Comment je vais ? A cause du Covid, j'ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l'autre bout du monde, je me sens pas très bien dans ma tête", écrit Benoit Paire mercredi.

"L'année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon", poursuit-il, avant d'interpeller les instances du tennis. "@ATPTour vous défendez comment les joueurs dans mon cas ?".

Fatigue mentale

Connu pour son franc parler, les propos du joueur avaient déjà fait du bruit à l'Open d'Australie l'an passé : "Moi, ceux qui ne sont pas vaccinés, je n’en ai rien à foutre. S’ils ne jouent pas, tant mieux pour moi. J’ai fait 14 jours à l’US Open où j’étais positif et le tournoi s’est quand même joué pendant que j’étais dans ma chambre";

L'Avignonnais avait déjà tiré la sonnette d'alarme à Hambourg :"J’ai gardé la chambre et j’ai pu aller sur le court. Mentalement, je suis fatigué.(...)Je pense qu'il est impossible de jouer au tennis comme ça. Vous ne dormez pas", en étant à chaque fois dans l'attente des résultats des tests. "Mentalement, c'est difficile - honnêtement, si ça reste comme ça, je veux juste arrêter."

Si les mesures telles que la bulle sanitaire et la quarantaine imposée se sont un peu allégées par rapport à 2021, les organisateurs de l'Open d'Australie font respecter un protocole strict aux joueurs, qui complique la préparation pour le premier tournoi du grand chelem de la saison.