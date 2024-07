Télévision : le sport féminin et les Jeux paralympiques intègrent la liste des événements "d'importance majeure"

Les principales compétitions de sport féminin et les Paralympiques sont désormais logés à la même enseigne que les JO ou la finale de la Coupe du monde. Un décret publié au Journal officiel ce samedi 6 juillet a concrétisé l'inscription de ces événements sportifs comme "d'importance majeure". Cette décision va rendre obligatoire la diffusion à la télévision en accès libre ces rendez-vous, au même titre que d'autres disciplines, déjà inscrites sur cette liste par décret.

La nouvelle version de cette liste, réalisée par le ministère de la Culture et le ministère chargé des Sports, intègre désormais - entre autres - les Jeux paralympiques d'été et d'hiver, les matchs de l'équipe de France féminine de football inscrits au calendrier de la Fifa, les demi-finales et de la finale de la Coupe du monde féminine de football, les matchs du Six nations de l'équipe de France féminine de rugby, les demi-finales et de la finale de la Coupe du monde féminine de rugby à XV et le Tour de France cycliste féminin.

"Améliorer significativement la visibilité"

Aucune chaîne payante ne pourra désormais avoir l'exclusivité de la diffusion de ces compétitions, et les chaînes gratuites nationales auront nécessairement la possibilité d'en obtenir les droits de retransmission. L'Arcom, l'organe régulateur de l'audiovisuel explique que ces ajouts serviront "à améliorer significativement la visibilité du sport féminin, du parasport et des disciplines peu exposées dans les médias audiovisuels."

21 événements disposaient auparavant de ce statut "privilégié" de diffusion, parmi lesquelles les Jeux olympiques, le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football, les demi-finales et la finale de l'Euro de football, le Tour de France cycliste masculin, le tournoi des Six nations en rugby, ou encore le Grand Prix de France de Formule 1 lorsqu'il est au calendrier de la discipline.

La liste complète des événements ajoutés à la liste d'importance majeure