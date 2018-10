Un Français plonge de 36 mètres de haut dans les calanques et bat son propre record du monde

Lionel Franc a réussi un saut de 36 mètres de haut tête en avant, sans combinaison et pieds nus, dans la calanque d'En-Vau, entre Marseille et Cassis (Bouches-du-Rhône).

Le record vient d'être validé par un huissier, nous apprend France Bleu Provence : Lionel Franc a battu son propre record du monde du saut de falaise tête en avant, le 30 septembre dernier, avec un plongeon de 36 mètres de hauteur dans la calanque d'En-Vau, entre Marseille et Cassis. Un exploit qui lui a laissé quelques courbatures raconte-t-il à France Bleu. Et pour cause : en sautant de 36 mètres, l'équivalent du 12e étage d'un immeuble, Lionel Franc est entré dans l'eau à "130, 140 km/h". "Je pèse 70 kilos, explique le plongeur, mais à l'arrivée je pèse 1,4 tonne, comme une très grosse voiture, très puissante."

Un saut de 40 mètres en préparation

À 48 ans, le sportif fait mieux qu'en 2012, son précédent record du monde. Il avait réussi un saut de 30 mètres, tête en avant là-aussi. Mais Lionel Franc ne compte pas s'arrêter là. "Je vais essayer de préparer un plongeon de 40 mètres pour dans un ou deux ans", confie-t-il à France Bleu Provence.