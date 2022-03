Paralympiques 2022 : Arthur Bauchet remporte le bronze sur le slalom géant, septième médaille pour la France

Il a serré les dents et est allé au bout de l’effort. Epuisé, Arthur Bauchet s’est transcendé jeudi 10 mars pour accrocher la médaille de bronze sur le slalom géant, en catégorie debout. Le skieur alpin de 21 ans remporte ainsi sa troisième médaille paralympique à Pékin, sa première en bronze. Il complète ainsi le podium dominé par le Finlandais Santeri Kiiveri en or et l’Américain Thomas Walsh en argent.

LE BRONZE POUR ARTHUR BAUCHET



Il aura tout donné sur cette deuxième manche du Slalom Géant, le roi Arthur s’offre une troisième médaille paralympique #AllezLesBleus #Pékin2022 pic.twitter.com/fOVIyEdWfg — Equipe France (@EquipeFRA) March 10, 2022

La médaille du courage et de la détermination

Pourtant, monter sur le podium aujourd’hui était loin d’être une formalité pour le skieur originaire du Var. Car Arthur Bauchet commence à ressentir la fatigue des Jeux, lui qui est engagé sur toutes les épreuves du para ski alpin. Après avoir terminé 6e de la première manche du slalom géant, le licencié au ski club de Briançon s’est éclipsé pour une sieste afin de recharger les batteries. Un choix payant puisque qu’Arthur Bauchet s’est offert le meilleur temps de la seconde manche.

Mais tout au long du slalom, Arthur n'a pu cacher sa souffrance et l'effort que lui a demandé l'épreuve. Mais à la force de son courage et de sa détermination, le Français s’est accroché et a terminé sa course, épuisé. Il s’est même écroulé à terre, skis en l’air, une fois la ligne d'arrivée franchi.

Lors de la cérémonie des fleurs, Arthur Bauchet est venu recevoir son bouquet et sa mascotte assis dans un fauteuil roulant. Toutefois, malgré la fatigue, le Tricolore n’a pas perdu son sourire communicatif. "Cette médaille a une saveur particulière car je pensais que j'étais déjà allé au bout de moi-même sur le super-combiné, mais je suis allé encore plus loin aujourd'hui. La course a été très dure. J'ai fait une grosse crise à la fin. Je ne contrôlais plus rien. Tout mon corps se contractait", a réagi Arthur Bauchet au micro de France Télévisions.

Septième médaille paralympique

Après ses titres sur la descente et le super-combiné, Arthur Bauchet remporte ainsi sa troisième médaille sur les Jeux de Pékin, et sa septième médaille paralympique. A tout juste 21 ans, le Varois s’est déjà composé un palmarès impressionnant. Il prouve une nouvelle fois, par sa détermination et son palmarès, que l’on peut compter sur lui pour assurer la relève du para ski alpin.

Surtout qu'à 21 ans, son palmarès est loin d'être figé. Arthur Bauchet aura d'ailleurs dimanche une dernière chance de médaille sur le slalom, une épreuve qui lui a déjà réussi par le passé avec ses trois titres de champion du monde et l'argent paralympique à Peyongchang en 2018.