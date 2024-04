Ski alpin : la Fédération autrichienne annonce le retour de sa légende Marcel Hirscher sous les couleurs des Pays-Bas

Marco Odermatt va-t-il être un peu plus concurrencé lors des prochaines Coupes du monde de ski alpin ? Il devra en tout cas se méfier du retour surprise de Marcel Hirscher, octuple vainqueur du gros Globe de cristal et double champion olympique, retraité depuis 2019. La Fédération autrichienne de ski alpin (ÖSV) a annoncé, mercredi 24 avril, avoir accepté la demande de changement de nationalité sportive du skieur de 35 ans, qui souhaite désormais représenter les Pays-Bas, le pays d'origine de sa mère.

"Ces derniers jours, il y a eu des discussions [...] au cours desquelles nous avons été informés que Marcel Hirscher envisageait de revenir sur le circuit international de ski. En tant qu'association autrichienne de ski, nous nous sommes bien sûr efforcés d'offrir à Marcel les meilleures conditions individuelles possibles en cas de retour à la course alpine et avons pu les lui expliquer lors d'un échange personnel. Bien sûr, nous regrettons beaucoup sa décision de demander un changement de nation à l'Association néerlandaise de ski, mais nous l'avons finalement soutenu. Marcel a fait des choses énormes pour le ski et pour l'ÖSV. En reconnaissance de cela et dans l'esprit de l'internationalité du ski, la conférence présidentielle de l'ÖSV a approuvé aujourd'hui à l'unanimité sa demande de changement d'association", a expliqué le secrétaire général de la fédération autrichienne, Christian Scherer.

Les Mondiaux 2025 en ligne de mire ?

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde durant huit saisons consécutives entre 2012 et 2019, un record, il a aussi remporté six fois le petit Globe en slalom et autant en slalom géant. Il compte 67 victoires et 138 podiums en Coupe du monde, est sept fois champion du monde, et double champion olympique en slalom géant et combiné alpin à Pyeongchang en 2018. Il devrait dans un premier temps reprendre la compétition sur le circuit FIS, la deuxième division du ski alpin mondial, avant de viser un retour en Coupe du monde ainsi que les Mondiaux de 2025 chez lui à Saalbach, en Autriche.

Cette annonce intervient quelques semaines après celle de Lucas Braathen, vainqueur du globe du slalom en 2023, qui avait pris sa retraite juste avant le début de la saison 2024, avant d'annoncer le 7 mars dernier qu'il reviendrait sous les couleurs brésiliennes, le pays de sa mère, et non plus norvégiennes.