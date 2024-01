Ski alpin : Cyprien Sarrazin s'impose sur le Super-G de Wengen, Pinturault chute lourdement

Le Français Cyprien Sarrazin a réalisé la course parfaite à Wengen ce vendredi 12 janvier, et décroche une éclatante victoire en devançant le Suisse Marco Odermatt (+0"58) et le Norvégien Aleksander Kilde (+1''00). Un deuxième succès cette saison pour le Gapençais après sa victoire en descente à Bormio le 28 décembre dernier.

OH Cyprien Sarrazin !!! 🤯 Le Français prend largement la tête du Super-G à Wengen !



Une prestation de haut niveau marquée par de grosses prises de risque en début de course, qui lui ont permis de réaliser le meilleur temps du premier et du troisième secteur. "J'ai vraiment essayé d'être à la limite pour faire la meilleure performance possible, c'est la clé en Super-G", évoquait-il en marge de la course au micro d'Eurosport.

Alexis Pinturault évacué après une chute

Sa joie est tout de même restée mesurée, la faute à une lourde chute de son compatriote Alexis Pinturault en début d'épreuve. Le double champion du monde s'est mal réceptionné après un saut, et a dû être hélitreuillé, ce qui a entraîné une longue interruption de la course.

Transporté immédiatement à l'hôpital d'Interlaken pour passer des examens, le skieur français souffre du genou gauche et du poignet, selon un communiqué de la Fédaration Française de Ski. Des examens sont en cours pour déterminer la nature des blessures d'Alexis Pintuault, qui n'a cependant pas perdu conscience.