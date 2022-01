DIRECT. Ski alpin : suivez le super-G féminin de Garmisch-Partenkirchen

Ultime répétition avant les JO de Pékin, et direction la Bavière avec le super-G féminin de Garmisch-Partenkirschen ce diamche dès 11h30. En l'absence de Sofia Goggia, touchée au genou et forfaite pour les Jeux, deux autres Italiennes sont attendues au portillon : Federica Brignone et Elena Curtoni. La Suissesse Laura Gut-Behrami fait également partie des favorites, tout comme l'Américaine Mikaela Shiffrin.