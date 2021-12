Coupe du monde de ski alpin : Tessa Worley impériale, les Italiennes en retrait ... Revivez la première manche du slalom géant de Lienz

La Coupe du monde de ski alpin s'installe en Autriche, à Lienz. Au programme, mardi 28 décembre, le quatrième slalom géant de la saison. Les deux premiers ont été remportés par l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui domine par ailleurs le classement général, le troisième par la Suédoise Sara Hector.

Partie avec le dossard n°1, Tessa Worley a signé une superbe première manche, et établi le temps de référence en 1'03''21. Sara Hector, vainqueure à Courchevel, occupe pour le moment la deuxième place malgré une faute en entrée de mur. L'italienne Sofia Goggia a manqué de rythme et termine à 1'58 de Tessa Worley. Les deux autres Françaises en piste, Coralie Frasse Sombet et Clara Direz, verront la seconde manche.