DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : Tessa Worley défie Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova, suivez le slalom géant dames de Kranjska Gora

Dix jours après sa victoire à Lienz (Autriche), Tessa Worley sera-t-elle en mesure de rééditer l'exploit de s'imposer en slalom géant, samedi 8 janvier, à Kranjska Gora (Slovénie) ?

Cette saison, alors que la bataille entre Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova fait rage au classement général comme sur les épreuves de slalom et de géant, la Française était parvenue à s'imposer lors du dernier slalom géant de l'année 2021. Comme l'avait fait Sara Hector auparavant à Courchevel. Pour le reste, l'Américaine Mikaela Shiffrin l'a emporté à Sölden et Courchevel.