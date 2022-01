Coupe de monde de ski alpin : Alexis Pinturault se rassure en retrouvant le podium sur le géant d'Adelboden, Marco Odermatt impérial

Il est indétrônable. Marco Odermatt a remporté le géant d'Adelboden comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, samedi 8 janvier, et le dernier avant les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février). Le Suisse a survolé la course en 2'34"45. Odermatt s'est ainsi offert son quatrième géant sur cinq disputés cette saison, ce qui lui permet de conserver sa première place au classement général avec 376 points d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

L'Autrichien Manuel Feller a lui aussi impressionné lors de la seconde manche (+0"48). Celui qui a sûrement réalisé la plus belle manche de sa carrière monte ainsi sur la deuxième marche du podium. Le Français Alexis Pinturault, qui avait signé un doublé la saison passée, accroche quant à lui la troisième place (+0"54) et s'offre son 74e podium. De quoi se rassurer enfin à moins d'un mois des Jeux olympiques de Pékin.

Les conditions météo de la journée ont joué quelques tours aux skieurs. Si la lumière était au rendez-vous en début de première manche et en fin de la seconde, les passages intermédiaires manquaient de visibilité. Combinée à un exigeant dernier mur, certains skieurs se sont fait surprendre par les irrégularités de la mythique Chuenisbärgli, comme Luca de Aliprandini. L’Italien, qui a skié sur un fil, a été surpris, chutant lourdement et se blessant au genou gauche.

Trois Français dans le Top 10

Les Français ont par ailleurs répondu présent en Suisse, sur la très exigeante piste d'Adelboden, et sur un géant de très haut niveau. Démontrant un bel engagement, le champion du monde français Mathieu Faivre s’est classé à la cinquième position malgré une perte d’équilibre qui aurait pu lui couter cher, tandis que Cyprien Sarrazin et Thibaut Favrot arrachent respectivement des belles 10e et 13e places.