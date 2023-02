Mondiaux de ski alpin 2023 : Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde... Qui sont les favoris pour tout rafler à Courchevel-Méribel ?

Le championnats du monde de ski alpin se disputent en France, à Courchevel et à Méribel, du lundi 6 au dimanche 19 février.

Place aux choses sérieuses. C'est bel et bien en France, à Courchevel (hommes) et Méribel (femmes), que les meilleurs skieuses et skieurs de la planète se sont donnés rendez-vous dès lundi 6 février. Deux duels au sommet sont particulièrement attendus entre Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova d'un côté, puis Marco Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde de l'autre. Franceinfo: sport vous présente les cinq grands favoris à ne surtout pas rater à l'occasion de ces championnats du monde 2023, diffusés sur France Télévisions et france.tv.

Mikaela Shiffrin, une razzia avant le record absolu ?

C'est "LA" star du circuit et de ces Mondiaux. Après une saison 2021-2022 en demi-teinte, marquée à la fois par son gros échec aux Jeux de Pékin (aucune médaille et deux abandons) mais aussi par son quatrième sacre au classement général de la Coupe du monde, Mikaela Shiffrin a retrouvé son meilleur ski. Un niveau ahurissant qui lui avait déjà permis, durant l'exercice 2018-2019, d'écraser la concurrence avec 17 victoires en Coupe du monde et deux titres aux championnats du monde d'Are.

Cette saison, c'est à ce rythme effréné qu'elle enchaîne les résultats insolents (14 podiums dont 11 victoires en 23 courses disputées), une prouesse qui lui a permis d'entrer définitivement dans l'histoire en devenant la skieuse la plus prolifique en Coupe du monde, devant son illustre compatriote Lindsey Vonn (82). Avec 85 succès au compteur, et à seulement 27 ans, elle devrait même égaler puis probablement dépasser d'ici la fin de saison le record absolu du légendaire Suédois, Ingemar Stenmark, bloqué à 86 unités. Mais avant tout ça, Mikaela Shiffrin, qui a déjà glané six médailles d'or aux championnats du monde et qui pourrait s'aligner sur les six épreuves individuelles à Méribel, est bien décidée à tout rafler sur son passage.

Marco Odermatt, un triplé voire plus dans le viseur

Après la reine, voici le prince. Dans la même lignée que l'Américaine, Marco Odermatt ne laisse que quelques miettes à ses rivaux. Le Suisse, vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière, continue d'impressionner. Outre le fait qu'il est tout simplement intouchable en géant (quatre victoires et un podium en cinq courses disputées) et en super-G (quatre succès pour 100% de podium en six épreuves), sa polyvalence lui permet de viser au moins trois sacres à Courchevel, la descente et même le combiné (super-G et slalom) étant également et largement dans ses cordes.

Tous les signaux sont au vert pour le skieur de 24 ans. Pourtant, Marco Odermatt avait abordé la dernière étape, en Italie à Cortina (les 28 et 29 janvier), avec quelques interrogations liées à son genou gauche qui l'avait contraint à faire l'impasse sur les deux courses précédentes. "Je pars serein pour la France, avait-t-il affirmé en zone mixte après ses deux victoires italiennes en super-G. L'objectif est de conquérir un titre de champion du monde, on verra bien ce qui se passera".

Aleksander Aamodt Kilde, paré pour une double dose d'adrénaline

Cette saison, il est le seul à véritablement rivaliser avec l'ogre suisse. Aleksander Aamodt Kilde, deuxième du classement général de la Coupe du monde, n'a vraiment pas à rougir face à Marco Odermatt. Avec cinq victoires en descente depuis le début de l'hiver, dont une dernière sur la mythique Streif de Kitzbühel, il s'avance comme le favori naturel pour le titre dans la discipline reine qui se disputera sur L'Eclipse de Courchevel, le dimanche 12 février. Et en super-G, quand son grand rival ne gagne pas, c'est bien lui qui lève les bras (Beaver Creek et Wengen).

A 25 ans, le colosse norvégien arrive donc en France dans la forme de sa vie. S'il avait privé Alexis Pinturault du gros globe de cristal en 2020 à l'issue d'une saison tronquée par la pandémie de Covid-19, il compte bien décrocher au moins un, voire deux titres, pour entrer définitivement dans la légende de son sport.

Petra Vlhova et Lara Gut-Behrami, dans l'ombre de la reine

Dans l'ombre de Mikaela Shiffrin, briller cet hiver tient presque du miracle. Sa meilleure ennemie, Petra Vlhova (27 ans), a tout de même de sérieux arguments à faire valoir. La championne olympique en titre du slalom, et médaillée d'or aux Mondiaux d'Are (2019) en géant, s'avancera comme la femme qui a le plus souvent battu l'Américaine en duel direct (24 fois). En habituelle dauphine du général, elle vit pour autant une saison mitigée pour ses standards avec huit podiums pour seulement deux victoires. A Méribel, ce sera donc l'occasion pour la Slovaque de remettre l'église au centre du village.

De son côté, l'expérimentée Lara Gut-Behrami (31 ans), lauréate du gros globe en 2016, est revenue à son meilleur niveau. La skieuse aux 36 victoires en Coupe du monde pourrait ainsi se muer en arbitre du duel tant attendu entre ses deux illustres adversaires. Sacrée à Pékin en super-G, la Suissesse misera beaucoup sur sa spécialité (le 8 février), dans laquelle elle est également tenante du titre.