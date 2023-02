Mondiaux de ski alpin 2023 : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les championnats du monde à Courchevel-Méribel

La France accueille les championnats du monde de ski alpin pour la cinquième fois de l'histoire, du 6 au 19 février, à Courchevel-Méribel.

En piste ! Du 6 au 19 février, les stations voisines de Courchevel et Méribel accueillent les 47es championnats du monde de ski alpin, avec les courses masculines pour la première, et féminines pour la seconde. Les meilleurs skieurs de la planète seront durant deux semaines dans les 3 Vallées, avec un programme copieux. Au menu : le combiné en entrée, les épreuves de vitesse en première semaine, avant le bouquet final des disciplines techniques en deuxième semaine. Le tout est diffusé chaque jour en direct sur les antennes de France Télévisions et france.tv.

Combiné :

Femmes : lundi 6 février, descente 11h sur France 4 / slalom 14h30 sur France 3

Hommes : mardi 7 février, descente 11h sur France 4 / slalom 14h30 sur France 3

Super-G

Femmes : mercredi 8 février, 11h30 sur France 2

Hommes : jeudi 9 février, 11h30 sur France 2

Descente

Femmes : samedi 11 février, 11h sur France 2

Hommes : dimanche 12 février, 11h sur France 3 puis dès 11h39 sur France 2

Slalom parallèle

Par équipes mixtes : mardi 14 février, 12h15 sur France 4

Individuel : mercredi 15 février, 12h00 sur France 4

Slalom géant

Femmes : jeudi 16 février, 10h : 1re manche / 13h30 : 2e manche sur France 3

Hommes : vendredi 17 février, 10h : 1re manche / 13h30 : 2e manche sur France 3

Slalom

Femmes : samedi 18 février, 10h : 1re manche / 13h30 : 2e manche sur France 3

Hommes : dimanche 19 février, 10h : 1re manche / 13h30 : 2e manche sur France 3