Skicross : deux podiums pour les Tricolores en Coupe du monde en Suède

Les Français Terence Tchiknavorian (2e chez les hommes) et Jade Grillet-Aubert (3e chez les femmes) ont brillé sur l'étape d'Idre Fjäll, samedi. De bon augure à deux semaines des Jeux de Pékin.

L'échéance olympique se rapproche et les Français du skicross continuent d'engranger de la confiance avec deux nouveaux podiums en Coupe du monde. Pour l'avant-dernière course avant l'épreuve pékinoise, les Bleus avaient rendez-vous à Idre Fjäll, en Suède, samedi 22 janvier.

Deuxième derrière le Suisse Ryan Regez, le skieur français Terence Tchiknavorian a signé son quatrième podium de la saison. Un résultat qui lui permet de reprendre la tête du classement général à sa compatriote Bastien Midol. Preuve que le skicross français se porte bien : Morgan Guipponi Barfety, non sélectionné pour les Jeux olympiques de Pékin, termine au pied du podium.

Premier podium de l'hiver pour Jade Grillet-Aubert

Du côté des femmes, la Française Jade Grillet-Aubert, troisième, monte sur la boîte pour la première fois de l'hiver, derrière les deux locales de l'étape Sandra Näslund et Alexandra Edebo.

Les Bleus ont encore une course dimanche 23 janvier en Suède, la dernière cette fois avant les JO, pour lesquels la sélection est connue : Bastien Midol, Jean-Frédéric Chapuis, Terence Tchiknavorian, François Place, Jade Grillet-Aubert et Alizée Baron. Blessés au dos, Jean-Frédéric Chapuis et Alizée Baron ont fait l'impasse sur l'étape suédoise.