Ski de bosses : grâce à une finale parfaitement maîtrisée, Perrine Laffont conserve son titre de championne du monde

La Française a explosé les compteurs à Bakuriani (Géorgie), samedi, lors de l'épreuve des bosses des championnats du monde.

Bis repetita doré pour Perrine Laffont. Sacrée championne du monde en 2021 à Almaty (Kazakhstan), la Française, spécialiste de l'épreuve des bosses, a de nouveau décroché l'or à Bakuriani (Géorgie), samedi 25 février. En tête du classement général de la Coupe du monde de la discipline, Perrine Laffont n'a laissé aucune chance à ses adversaires avec un score de 87,40, devançant assez largement l'Américaine Jaelin Kauf (83,56) et l'Autrichienne Avital Carroll (80,19), respectivement deuxième et troisième.

Les deux autres françaises en lice, Fantine Degroote et Camille Cabrol, ont terminé respectivement en 7e et 10e positions. Déjà victorieuse lors des championnats du monde en parallèle en 2017 à Sierra Nevada (Espagne) et en 2019 à Park City (États-Unis), Perrine Laffont a fait le plein de confiance et peut rêver, dimanche 26 février, de récupérer son titre mondial en parallèle qui lui échappe depuis 4 ans.