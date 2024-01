Adam Siao Him Fa remporte à nouveau les championnats d'Europe. Pourtant le français a chuté durant son programme et a aussi réalisé un salto arrière, figure interdite en compétition ; mais son score au général de 276,17 points lui permet tout de même de remporter l'or. Adam Siao Him Fa est le premier patineur français à conserver son titre européen depuis Alain Calmat, vainqueur en 1962, 1963 et 1964. - (France TV)