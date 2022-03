Mondiaux de patinage : les Ukrainiens ovationnés par le public de Montpellier et en larmes après leur passage en danse sur glace

Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin ont été submergés par les émotions à la fin de leur programme de danse rythmique.

Depuis le début de la guerre dans leur pays, les athlètes ukrainiens représentent de véritables symboles d'espoir et de courage sur l'échiquier sportif mondial. A Montpellier, aux championnats du monde de patinage, le couple de danseurs Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin ont signé une performance remarquée et saluée par le public français.

Des larmes qui en disent long

Voilà plusieurs semaines que le conflit fait rage et nombreux sont les athlètes à avoir témoigné de leur état d'esprit ou de leur engagement. Aux Mondiaux, le couple de patineurs ukrainiens, qui dansait dans les couleurs du drapeau national, a délivré une prestation forte en émotions. Une fois la dernière note retentie dans la patinoire héraultaise, le public s'est levé comme une seule entité, a acclamé les champions qui n'ont pas pu masquer leur émotion devant les nombreux drapeaux de leur pays brandits en tribunes.

Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin ont réalisé le troisième meilleur score provisoire après leur pasage avec un score de 67.70.