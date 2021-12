JO 2022 : le duo Papadakis-Cizeron en favori, grande première pour Adam Siao Him Fa et Kévin Aymoz... La sélection française pour les Jeux dévoilée

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron porteront tous les espoirs de titre olympique sur leurs épaules.

Adam Siao Him Fa, Kévin Aymoz, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront les représentants de la délégation tricolore de patinage artistique pour les Jeux olympiques de Pékin, du 4 au 20 février 2022. Une information révélée par la fédération française des sports de glace (FFSG), mardi 21 décembre sur les réseaux sociaux. Le CNOSF (comité national olympique et sportif français) confirmera cette sélection le 21 janvier prochain.

Ils seront nos représentants en patinage artistique pour les JEUX OLYMPIQUES de Pékin, du 4 au 20 février 2022 :

Adam Siao Him Fa

Kévin Aymoz

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron #jeuxolympiques #jo #jeux #selection #france #pekin2022 #patinage #patinageartistique pic.twitter.com/CNV9BS8rgH — FFSG (@ffsportsdeglace) December 21, 2021

Papadakis-Cizeron, un duo de choc

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté samedi 18 décembre leur septième titre national en danse lors des championnats de France de patinage artistique à Cergy. Mais ils sont également quadruples champions du monde et quintuples champions d'Europe. Seul le titre olympique est absent de leur palmarès mais ils tenteront d'y remédier à Pékin. Si le duo venait à réaliser cet exploit, il permettrait à la France de remporter sa première médaille d'or depuis le duo Marina Anissina-Gwendal Peizerat en 2002.

Une première pour Adam Siao Him Fa et Kévin Aymoz

Kevin Aymoz, à seulement 24 ans, a remporté pour la quatrième fois les championnats de France samedi à Cergy, à l'issue du programme libre. Une réelle satisfaction pour l'Isérois, qui se frottera à ce qui se fait de mieux au monde sur la glace chinoise et se forgera une expérience bénéfique pour la suite de sa carrière.

Le patinage artistique français regorge de talents puiqu'un autre patineur a pris la bonne habitude de s'illustrer sur la scène nationale. Trois fois dauphin de Kévin Aymoz lors des trois derniers championnats de France, Adam Siao Him Fa fêtera ses 21 ans le 31 janvier, et découvrira l'expérience olympique. Cet hiver, il a notamment terminé 8e du Trophée de France et 9e du Skate America.