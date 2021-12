Patinage artistique : la finale du Grand Prix ISU premier événement sportif international annulé à cause du nouveau variant Omicron

La finale du Grand Prix ISU de patinage artistique 2021, prévue du 9 au 12 décembre 2021 à Osaka (Japon) ne pourra pas se tenir pour des raisons sanitaires, a expliqué l'ISU via un communiqué le jeudi 2 novembre.

La Fédération a déclaré que la "situation épidemique, impliquant des restrictions de voyage, des exigences de quarantaine, des problèmes de sécurité et des défis logistiques", n'a pas permis à la Fédération japonaise de patinage et au comité d'organisation local de "trouver des solutions" et d'être en mesure d'organiser et de tenir l'événement comme prévu.

The ISU was informed by the Japan Skating Federation (JSF) that the ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2021, scheduled to take place from December 9 – 12, 2021 in Osaka (JPN) cannot be held as planned.



L'ISU a également annoncé qu'elle évaluera un "éventuel report de la tenue de l'événement à la fin de la saison" et prendra une décision "dans les plus brefs délais". Cette compétition regroupe dans chaque catégorie les six meilleurs patineurs de la saison. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron étaient les seuls Français qualifiés pour cette épreuve, très importante sur le chemin des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février 2022).

Le gouvernement japonais a demandé mercredi aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations à destination de son territoire pendant une durée d'un mois, face aux craintes concernant le variant Omicron, avant d'assouplir partiellement la règle jeudi pour s'assurer que ses ressortissants pourront regagner leur pays.