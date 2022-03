Ski alpin : Tessa Worley troisième provisoire derrière Sara Hector et Mikaela Shiffrin... Revivez la première manche du slalom géant de Lenzerheide

(NURPHOTO via AFP)

Sara Hector était attendue et elle a une nouvelle fois répondu présent. Championne olympique et vainqueur des deux dernières manches de Coupe du monde en slalom géant, la Suédoise s'est classée en tête de la première manche à Lenzerheide, dimanche 6 mars. Mais Mikaela Shiffrin (+0'11") et Tessa Worley (+0'16") sont dans le coup.

Un trio qui se détache largement, Meta Hrovat, quatrième est, elle, à plus de sept dixièmes de la Suédoise. La deuxième manche (13h30) devrait donc sacrer l'une des trois. Dans la lutte au classement général, Shiffrin pourrait réaliser un grand coup. Petra Vlhova, sa dauphine est sortie dans le premier mur et ne marquera aucun point.