Quentin Fillon Maillet n'a pas attendu longtemps pour marquer le sport français en 2022. Le Jurassien a réalisé la saison quasi-parfaite en remportant le gros globe de cristal, sacrant le meilleur biathlète tout au long de l'hiver en Coupe du monde, et cinq médailles olympiques parmi lesquelles deux titres. "Je l'imagine depuis tout petit, entame le champion. Tout ça, peut-être pas, mais au moins la médaille d'or et le gros globe. Quand j'étais tout petit je rêvais d'être le meilleur biathlète du monde. C'est ce que je réalise aujourd'hui et c'est juste dingue. C'est une grosse fierté."

Un nouveau statut de star

"Je me retrouve dans une situation différente. Je dois faire une tournée médiatique, chose que je n'ai encore jamais faite. On me reconnaît maintenant dans les rues de Paris", réagit avec surprise le double vainqueur de petits globes, celui du sprint et de la poursuite. Et de lâcher une anecdote : "Il y a quelqu'un a l'entrée de l'hôtel qui était presque en pleurs en me voyant... Les émotions sont transmises et ça me touche beaucoup."

S'il en est arrivé jusqu'à son niveau cette saison, c'est que Fillon Maillet est un obstiné. "Au-delà du résultat sportif je me fixe des objectifs à l'entraînement et au quotidien, c'est ce qui me permet d'avancer et d'aller plus loin." Jusqu'à batailler après la fin de la saison et aller chercher de nouveaux titres de champion de France, à Prémanon (Jura) : "Chaque course est une opportunité de gagner et je n'accepterai pas d'être deuxième."