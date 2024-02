Mondiaux de biathlon : le bronze de Quentin Fillon Maillet sur la mass start conclut en beauté une compétition record pour la France

Il ne manquait plus qu'une médaille masculine sur une course individuelle pour que le succès tricolore soit total. Grâce à Quentin Fillon Maillet, c'est fait. Le Franc-Comtois a décroché la médaille de bronze de la mass start, dimanche 18 février, derrière le Norvégien Johannes Boe et le Letton Andrejs Rastorgujevs. Une troisième médaille pour le double champion olympique lors de ces championnats du monde à Nove Mesto (République tchèque). Et une treizième médaille pour l'équipe de France, en tête du bilan définitif des nations.

Titrés ensemble sur le relais mixte, QFM et Justine Braisaz-Bouchet ont donc conclu en apothéose ces Mondiaux record dimanche. Dans la lignée de leur domination en Coupe du monde, les femmes ont écrasé le rendez-vous tchèque. Les hommes, plus à la peine depuis le début de l'hiver, ont redressé la barre au meilleur moment, avec cette deuxième médaille qui rehausse le bronze accroché samedi, au prix d'une remontée épique, sur le relais.