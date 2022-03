DIRECT. Coupe du monde de biathlon : suivez le relais féminin de Kontiolahti, où les Françaises veulent prendre leur revanche

La Coupe du monde de biathlon reprend ses droits, jeudi 3 mars à 14h30, à Kontiolahti (Finalande) avec le relais féminin (4x6 km). Alors qu'elles étaient toujours montées sur le podium depuis le début de la saison, les biathlètes tricolores ont craqué aux Jeux olympiques (sixième place), commettant trop de fautes au tir. Justine Braisaz-Bouchet et ses coéquipières, en tête du classement du relais après deux victoires et deux places de troisième, vont tenter de retrouver le chemin de la boîte.

Deuxièmes à Pékin, les biathlètes russes ne seront pas présentes à Kontiolahti après la décision de l'Union internationale de biathlon d'exclure la Russie de ses compétitions, à cause de l'invasion de l'Ukraine. La Biélorusse Dzinara Alimbekava, actuellement deuxième de la Coupe du monde, et ses coéquipières, seront absentes pour les mêmes raisons.

En amont cette course et alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage, l'IBU a tenu à rendre hommage au biathlète ukrainien Yevhen Malyshev, 19 ans, et mort alors qu'il effectuait son service militaire

