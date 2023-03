Coupe du monde de biathlon : Anaïs Chevalier-Bouchet troisième de la poursuite, Julia Simon conforte son avance au général

Redoutable sur le pas de tir, la Française a signé, samedi, son quatrième podium de la saison.

On prend les mêmes et on recommence. Anaïs Chevalier-Bouchet, troisième vendredi sur le sprint, a bataillé jusqu'au bout avec les Norvégiennes Ingrid Tandrevold et Marte Roeiseland, samedi 4 mars. Après un dernier tir debout mené tambour battant (20/20 au tir), la Française s'est contentée à nouveau du bronze. Julia Simon (18/20), en délicatesse sur les skis après avoir contracté le covid-19 de retour des Mondiaux, doit se contenter pour sa part de la quatrième place. Elle creuse cependant son avance en tête du classement général devant Elvira Oeberg (73e hier et non-alignée sur la poursuite), alors que cinq épreuves restent à disputer dans la course au globe de cristal.

Une régularité redoutable au tir

Partie à 29 secondes de la Norvégienne Marte Roeiseland, Anaïs Chevalier-Bouchet a signé une partition parfaite sur le pas de tir. Bénéficiant d’une faute d'Ingrid Tandrevold sur le premier tir, puis d’une imprécision de Marte Roeiseland à son deuxième passage, la Française a un temps pris la tête de la course, avant d’être reprise sur les skis par les Norvégiennes. Faisant carton plein au dernier tir, le trio de tête a finalement joué l'ordre des places du podium sur les skis.

En la matière, avantage aux Norvégiennes. Rapidement distancée de quelques mètres, Anaïs Chevalier-Bouchet a assisté en spectatrice à la lutte entre Marte Roeiseland et Ingrid Tandrevold. Comme lors de la mass start d'Oberhof, la Française a brillé par sa régularité sur le pas de tir, en étant la seule skieuse à ne pas avoir écopé de pénalité (un tir parfait qu'elle n'avait plus réalisé depuis 2018) mais a pêché sur la neige.

"Sur les skis, j'étais un peu moins bien, donc il fallait que je fasse le job sur le tir. Mais je suis contente de ma course, je suis tombée sur plus fort. Maintenant, je n'ai plus peur de mener une course, de tirer à la une. Mais je n'avais pas trop les jambes, et le fait de ne pas avoir de repères devant moi sur les skis, c'était dur", a déclaré après sa course la Française au micro de l'Equipe.

Julia Simon, partie à plus de quarante secondes de Marte Roeiseland, a payé sa méforme physique et a été distancée dans le dernier tour. Elle termine quatrième (+53'') mais conforte son avance au classement général (893 points) sur Elvira Oeberg. Du côté des autres Françaises engagées, Lou Jeanmonnot (17/20) termine 16e, juste devant Sophie Chauveau, 17e. Chloé Chevalier est quant à elle 21e et Caroline Colombo (4 fautes sur le premier tir), 22e.