Coupe du monde de biathlon : victoire de Dorothea Wierer, Anaïs Chevalier-Bouchet troisième de la mass-start d'Antholz-Anterselva

Retour probant pour Anaïs Chevalier-Bouchet. La Française, qui a consacré cette semaine de Coupe du monde de biathlon à l'entraînement, a terminé 3e de la mass-start, avec un joli 19/20 derrière la carabine, dimanche 23 janvier, à Antholz-Anterselva (Italie). C'est l'Italienne Dorothea Wierer qui a remporté la dernière course avant les Jeux olympiques de Pékin (du 4 au 20 février), devant la Biélorusse Dzinara Alimbekava.

Pic de forme pour Dorothea Wierer

Sortie en tête du dernier tir, Anaïs Chevalier-Bouchet a manqué de fraîcheur. Et n'a rien pu faire face à Dorothea Wierer. Avec le deuxième temps de ski – à seulement 34 secondes de Justine Braisaz-Bouchet, connue pour être l’une des plus rapides du circuit – sur une étape en altitude, l’Italienne prouve qu’elle est en forme au meilleur des moments. À deux semaines de l’échéance olympique.

Après leur doublé sur l'individuel vendredi, Justine Braisaz-Bouchet (16/20) et Julia Simon (17/20) ont flanché au tir. Si la première a plus que limité la casse sur les skis (5e à l'arrivée), Julia Simon (10e) a franchi la ligne à plus d'une minute de la reine du jour. Anaïs Bescond et Chloé Chevalier terminent respectivement à la 13e et 16e place.