Biathlon : Lou Jeanmonnot s'impose sur la dernière mass start de la saison à Canmore, le gros globe pour Lisa Vittozzi

Elle a conclu sa saison comme elle l'avait commencée. Plus rapide sur ses skis et intraitable au tir, Lou Jeanmonnot a remporté la dernière course de la saison, la mass start de Canmore (Canada), dimanche 17 mars, devant l'Allemande Janina Hettich-Walz et une autre Française, Gilonne Guigonnat.

😍 Lou Jeanmonnot remporte la mass start de Canmore et par conséquent le petit globe de la mass start

Gilonne Guigonnat est 3e ! Le premier podium de sa carrière

La Française conclut l'année avec une quatrième victoire en Coupe du monde, toutes obtenues cette saison, pour s'adjuger la deuxième place du classement général derrière l'Italienne Lisa Vittozzi. Trop loin pour espérer le gros globe (1091 points pour Vittozzi, 1068 pour Jeanmonnot), la Jurassienne de 25 ans se console en s'adjugeant le petit globe de la spécialité, au nez et à la barbe de Julia Simon, leader jusqu'à dimanche matin et arrivée 7e.

Simon et Braisaz-Bouchet trop justes

La consécration d'une saison idyllique pour la Franc-comtoise, qui s'est révélée pour sa quatrième année. Sur cette dernière course, elle est parvenue à doubler au classement général Ingrid Tandrevold, 8e du jour. Sa seule erreur au tir, lors de la quatrième et dernière série, n'a pas été préjudiciable. D'autant, que, dans le même temps, sa principale concurrente dimanche, Janina Hettich-Walz, a elle aussi commis une faute, offrant le champ libre à Jeanmonnot. Plus rapide sur les skis, la Tricolore a tranquillement filé vers la victoire.

La troisième place du jour revient à Gilonne Guigonnat, pour le tout premier podium de sa carrière à 25 ans. Portée par un 20/20 au tir, la Française a terminé devant un parterre de renom, parmi lesquels Justine Braisaz-Bouchet (4e), Hanna Oeberg (6e) ou Julia Simon. Longtemps dans le coup, la quadruple championne du monde 2024 a été minée par une deuxième partie de course délicate, marquée par quatre erreurs au tir. Braisaz-Bouchet partait, elle, de plus loin, mais regrette également ses trois tirs manqués.