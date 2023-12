Biathlon : Justine Braisaz-Bouchet s'impose devant Julia Simon pour un doublé français sur la poursuite de Lenzerheide

Pas de Lou Jeanmonnot, pas de problème. Sans la meilleure Tricolore du début de saison, positive au Covid et absente de la course, Justine Braisaz-Bouchet a pris le relais en dominant la poursuite de Lenzerheide, samedi 16 décembre, comme sa compatriote deux semaines plus tôt à Oestersund. La deuxième place est revenue à une autre biathlète tricolore, Julia Simon.

Parties première et quatrième, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon n'ont laissé aucune chance à la concurrence. Avec un 5/5 d'entrée, Simon s'est replacée immédiatement dans le sillage de sa comparse. Dans une poursuite où les fautes ont été nombreuses, les Françaises ont assuré l'essentiel avec respectivement 17 et 18/20 à la carabine. Mieux, beaucoup mieux même que les autres prétendantes au podium : sept fautes pour la Norvégienne Ingrid Tandrevold, leader du classement de la Coupe du monde et deuxième au départ (15e à l'arrivée), cinq pour Lisa Vitozzi (cinq fautes, partie troisième) ou encore quatre pour la Suédoise Elvira Oeberg.

Un doublé et la deuxième place au classement de la Coupe du monde

Au milieu de cette hécatombe, les Bleues ont surnagé sur le pas de tir, comme sur les skis. Simon aurait même pu tout renverser dans le dernier tour en repartant seulement à 7"5 de la tête après le dernier passage au tir. Mais impériale jusqu'au bout, Justine Braisaz-Bouchet n'a pas laissé passer l'occasion de remporter la première poursuite de sa carrière (sept victoires au total) pour compléter son premier doublé sprint-poursuite. Elle devient ainsi la cinquième Française à le faire dans l'histoire.

Dans l'aire d'arrivée, les deux Françaises sont sont échangées un simple "check" après une lutte intense dans laquelle elles ont dû se sentir bien seules ce samedi. "C'est quelque chose de faire ce doublé. J'avais une forme de sérénité à partir en tête", se réjouissait la gagnante au micro de L'Equipe. Il y avait plus que cette poursuite. Car depuis l'été, les noms de ces deux-là ont été liés pour des raisons extra-sportives, avec une fraude à la carte bancaire visant Simon, dans laquelle Braisaz-Bouchet avait déposé plainte. Ce climat possiblement pesant ne semble pourtant pas en mesure de perturber les Bleues dans ce début de saison (quatre victoires en individuel en sept courses). Au contraire même puisque la gagnante du jour saluait "des comportements et des attitudes moteur dans ce groupe".

A la veille de la mass start dont elle est championne olympique en titre, la récente maman – elle avait manqué la saison dernière pour donner naissance à son premier enfant – peut désormais rêver de la semaine parfaite. Justine Braisaz-Bouchet abordera cette dernière épreuve en Suisse à la deuxième place de la Coupe du monde.