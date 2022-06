"Sommes-nous dans une démocratie si les armes ont plus de droits que les femmes ?" : les athlètes américaines en colère après la révocation du droit à l'IVG aux Etats-Unis

"Le but, c'est la cruauté, car à aucun moment ce n'est pro-vie !" Les mots sont ceux de Megan Rapinoe, la star du football aux Etats-Unis. Comme de nombreuses autres athlètes américaines, elle a exprimé sa colère et son désarroi après la décision de la Cour Suprême de supprimer la protection constitutionnelle du droit à l'avortement, garantie depuis 1972 et la décision "Roe contre Wade".

"Cette décision ne mettra pas fin aux avortements, a écrit la légende du tennis et militante pour les droits des femmes Billie Jean King. Elle mettra fin à l'accès sûr et légal à une procédure médicale vitale. C'est un triste jour aux Etats-Unis." L'association des joueuses de WNBA, la ligue professionnelle féminine de basket, a également réagi dans un communiqué. "Sommes-nous dans une démocratie si les armes ont plus de droits que les femmes ?", demande le syndicat. "Cette décision montre qu'une partie du gouvernement n'est plus du tout en phase avec le pays et toute idée de dignité humaine."

The Supreme Court has struck down Roe v. Wade, which for nearly 50 years has protected the right to abortion.



This decision will not end abortion.



What it will end is safe and legal access to this vital medical procedure.



It is a sad day in the United States.