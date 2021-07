Les Jeux olympiques d'été de 2032 attribués à Brisbane, en Australie, seule ville candidate à leur organisation

Brisbane a décroché mercredi 21 juillet l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2032, permettant au monde olympique de préparer l'avenir à deux jours de l'ouverture des Jeux de Tokyo, tumultueux pour la ville-hôte et troublés par la pandémie.

Seule en lice, la ville australienne a été élue par les membres du CIO réunis pour leur 138e session dans la capitale japonaise et succèdera donc à Paris, hôte des JO-2024, puis à Los Angeles, hôte de ceux de 2028. Il s'agit de la troisième ville australienne à recevoir les JO après Sydney en 2000 et Melbourne en 1956.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Un nouveau mode de désignation pour éviter la surenchère

Cette désignation sans concurrence peut surprendre, tant le cérémonial du vote départageant les villes candidates à l'accueil des Jeux a rythmé des décennies de vie olympique, avec son coûteux lobbying en coulisses puis son ouverture d'enveloppe suivie d'embrassades ou de larmes. Mais la réforme adoptée en juin 2019 permet au CIO d'entamer à tout moment un "dialogue ciblé" avec une candidate "préférentielle", dans le but de désamorcer la réticence croissante à organiser les JO, de réduire les frais et de constituer un vivier de futures villes-hôtes.

Brisbane, bien aidée par l'influence du vice-président australien du CIO, John Coates, bénéficie de ce statut depuis février. En juin, le patron de l'instance Thomas Bach avait de surcroît vanté son dossier "irrésistible" et "l'amour" des Australiens pour le sport. La capitale du Queensland, déjà candidate aux JO-1992 attribués à Barcelone et impliquée en 2018 dans l'accueil des Jeux du Commonwealth, promet également "84% de sites existants et temporaires", un critère clé depuis que l'instance olympique a entrepris sa chasse aux éléphants blancs. Sa désignation annoncée avait mécontenté le Qatar, qui souhaitait aussi accueillir les Jeux de 2032, comme Séoul et Pyongyang qui avaient officialisé en avril leur candidature commune.