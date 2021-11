France-Argentine : Ntamack et Jalibert titulaires face aux Pumas

La composition révélée par le staff du XV de France ce jeudi 4 novembre n’est pas vraiment une surprise pour celles et ceux qui ont eu la chance de jeter un œil à la préparation des Bleus à Marcoussis. Depuis quelques jours, les oppositions à l’entraînement entre les potentiels titulaires et finisseurs pour affronter l’Argentine samedi avaient dessiné les contours d’un nouveau XV à la sauce Galthié : à savoir avec son lot d’expérimentations et de nouveautés. Pour le premier test match de l’automne, le staff propose notamment l’association fantasmée des ouvreurs toulousain et bordelais Romain Ntamack et Matthieu Jalibert.

Première cape pour Thibaud Flament

Le premier glisse au centre, tandis que le second formera la charnière avec le nouveau capitaine Antoine Dupont. Si l’idée était dans les cartons depuis un moment, les absences sur blessures au centre de Virimi Vakatawa et d’Arthur Vincent ont probablement accéléré le processus. Au rang des surprises qui n’en sont pas vraiment, le deuxième ligne Thibaud Flament (24 ans), qui s’est imposé comme titulaire indiscutable au Stade Toulousain malgré une concurrence féroce à son poste, décroche une première sélection pour sa première avec le groupe. Parmi les autres faits notables, brillant cet été en Australie, Melvin Jaminet enchaîne à l'arrière et endossera le rôle de buteur, tandis que Gabin Villière, tout juste revenu de blessure, sera titulaire à l'aile.

Une équipe avec une moyenne de "25 ans" et "17 sélections" qui s'est entraînée en s'appuyant sur la polyvalence des profils pour répondre "à toutes les éventualités possibles", a souligné le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Le match sera à suivre en direct sur France2.

Le XV titulaire des Bleus face aux Pumas : Jaminet – Penaud, Fickou, Ntamack, Villière – (o) Jalibert, (m) Dupont – Woki, Jelonch, Cros – Willemse, Flament – Bamba, Marchand, Baille.