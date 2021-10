XV de France : Antoine Dupont capitaine pour la tournée d'automne

Fin du suspense. Alors que le XV de France fait sa rentrée à Marcoussis, un débat alimentait les conversations dans les couloirs : qui sera le capitaine des Bleus pour les trois matches d'Autumn Nations Series 2021 ? En l'absence du capitaine habituel Charles Ollivon, victime d'une rupture des ligaments croisés en juin dernier, le sélectionneur Fabien Galthié devait désigner un intérimaire et il l'a fait ce lundi 25 octobre. Du haut de ses 25 ans et 32 sélections, Antoine Dupont est l'heureux élu.

De ministre à capitaine

Jusqu'ici, plusieurs noms circulaient : ceux de l'expérimenté Gaël Fickou, de Grégory Alldritt, de Julien Marchand mais aussi de Anthony Jelonch, capitaine lors de la tounée australienne de juillet.

Meilleur joueur européen de l'année 2021, mais aussi meilleur joueur du tournoi des Six Nations en 2020, le demi de mêlée du Stade toulousain - parfois capitaine en club - poursuit son ascension linéaire. Face à l'Argentine le 6 novembre (21h), la Géorgie le 14 novembre (14h) et la Nouvelle-Zélande le 20 novembre (21h), celui qu'on surnomme le "ministre de l'Intérieur" aura l'honneur de porter le brassard tricolore pour la première fois. Et sûrement pas la dernière.