Tournoi des six nations : Dimitri Yachvili, Yannick Jauzion et Imanol Harinordoquy analysent le potentiel du XV de France, qui rêve du Grand Chelem

La parole est donnée aux anciens pour voir l'avenir. Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachvili et Yannick Jauzion, qui ont tous les trois connu la joie d'un Grand Chelem dans le Tournoi des six nations, évoquent le parcours parfait du XV de France dans la compétition avec, en point d'orgue, la possibilité de réussir le tournoi parfait. Si chacun y croit, c'est notamment grâce à une équipe qui en fait rêver plus d'un.

Un collectif capable de le faire

"J'ai vraiment un gros coup de coeur pour cette équipe parce qu'ils se battent sur le terrain, ils donnent tout, ils mouillent le maillot. C'est ce que l'on aime. On est chauvins et qu'est-ce qu'ils nous font plaisir quand on les voit", entame Harinordoquy, vainqueur à cinq reprises du Tournoi avec trois Grands Chelems. "On ne parle plus de titulaires ou de remplaçants car on a aussi un banc qui fait mal. Il y a beaucoup de joueurs forts qui rentrent et ça aussi c'est important."

Dimitri Yachvili lui emboîte le pas : "Voir une équipe bien jouer au rugby simplement, c'est ce qui est difficile. Cette équipe le fait. On aime le pragmatisme et l'efficacité mais on aime aussi la folie. C'est ce qui fait de nous de bons Français." Yannick Jauzion, vainqueur à trois reprises du Tournoi des six nations, avec deux Grands Chelems, y va aussi de ses louanges : "C'est un groupe très jeune. On sent qu'il y a une complémentarité, un état d'esprit qui s'est créé et ça fait un groupe solide. On les sent conquérants avec cette envie d'aller de l'avant."

Confiant pour la suite, comme ses anciens coéquipiers, Imanol Harinordoquy pense que le match contre le pays de Galles sera décisif et conclut : "C'est le début d'une génération et je pense qu'on va en entendre parler longtemps. Ce qui leur manque c'est vraiment de gagner ensemble car quand ils sauront qu'ils pourront gagner ensemble, plus grand chose ne pourra les arrêter."