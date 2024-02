Les Tricolores ont concédé un match nul au parfum de défaite face à l'Italie (13-13), dimanche à Lille.

Un sélectionneur marqué. Plutôt du genre à manier la langue de bois face aux micros après les déconvenues, Fabien Galthié est cette fois apparu touché et un peu plus bavard après le match nul décevant du XV de France contre l'Italie, dimanche 25 février, à Lille (13-13). "C’est un tournoi difficile, on est exigeant, on travaille, on fait le dos rond. Il va falloir vivre ensemble avec la douleur, car c’est un match nul. On va faire corps, c’est un moment difficile", a notamment déclaré le sélectionneur tricolore.

Avant d'ajouter, abattu : "On a déjà vécu des moments difficiles, c’en est un. On n'arrive pas à faire ce que l'on voudrait faire, mais c’est le moment de faire corps, de faire preuve de résilience. On veut faire mieux. A 14 [après l'expulsion de Jonathan Danty], c’était difficile, les opportunités sont devenues moins nombreuses, l’Italie reprenait beaucoup d’énergie. Mais, malgré ça, les joueurs n’ont pas lâché, même quand c’était difficile", a-t-il néanmoins rappelé.