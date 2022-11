Les Français ont remporté leur treizième match consécutif, contre le Japon, dimanche après-midi à Toulouse.

Le XV de France, sans être particulièrement génial, a battu le Japon (35-17), dimanche 20 novembre. Les Français ont marqué quatre essais pour prendre le meilleur sur une sélection nippone limitée, grâce à Damian Penaud (7e et 60e), Charles Ollivon (36e) et Anthony Jelonch (73e). Parfois imprécis et coupables d'erreurs défensives, les Bleus ont quand même assuré l'essentiel, contre des Japonais auteurs de deux essais. L'entrée de Matthieu Jalibert, décisif sur les deux derniers essais, a fait du bien.

Treizième succès de suite pour les Bleus

Ce match permet aux Français, invaincus depuis juillet 2021, de porter leur série de succès à 13. S'ils remportent le prochain Tournoi des six nations en réalisant le Grand Chelem, ils égaleront le record co-détenu par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande (18 victoires d'affilée).