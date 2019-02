VIDEO. Rugby : entre joueurs déprimés et défaites cuisantes, le XV de France plongé dans la crise

À la veille de recevoir l'Écosse samedi 23 février, le XV de France est en crise, et avec lui le rugby français. L'inquiétude grandit, deux semaines après le naufrage contre l'Angleterre. L'équipe est en perdition et les joueurs en pleine déprime. "On ne travaille pas assez à l'entraînement les choses du haut niveau", a même osé commenter le demi de mêlée de la France, Morgan Parra. "On n'est pas tout seul dans ce naufrage", a suggéré le demi d'ouverture, Camille Lopez.

"Un manque de vision"

En creux donc, une critique des entraîneurs, jugés pas au niveau. Les deux joueurs, pièces maîtresses selon le sélectionneur il y a quelques semaines, n'ont pas été retenus face aux Écossais. Devant les rumeurs de révolution interne, le sélectionneur Jacques Brunel a choisi la politique de l'autruche devant la presse. "C'est pour moi un manque de vision, un manque d'autorité, un manque, je dirais, au niveau fédéral, de constance, de continuité", pointe ainsi Éric Blanc, ancien champion de France.

