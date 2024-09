Rugby : la Fédération française attaque Le Coq sportif en justice pour 5,3 millions d'euros d'impayés

La Fédération française de rugby (FFR) a assigné en justice son ancien équipementier, Le Coq sportif, mercredi 18 septembre, en raison d'impayés s'élevant à 5,3 millions d'euros, a déclaré à l'AFP le président de la FFR, Florian Grill. "Ils nous doivent 5,3 millions d'euros au titre de contrats de sponsoring, de royalties non réglées, d'intérêts de retard", a expliqué Florian Grill. Les représentants de la société sont convoqués le 27 septembre devant le tribunal de commerce de Paris.

"On a fait plusieurs plans d'apurement de la dette du Coq sportif, a ajouté le patron de la FFR. Aucun de ces plans n'a été respecté et on arrive à un moment où on les assigne en liquidation judiciaire. S'ils veulent sortir de la liquidation judiciaire, qu'ils nous règlent. Quand on est arrivés à la fédération [en juin 2023], on était déjà à plus de 4,6 millions d'euros d'impayés", a-t-il détaillé.

Le Coq sportif en grande difficulté financière

Dans une situation économique compliquée, Le Coq sportif rencontre de grandes difficultés financières depuis plusieurs mois. Sauvée du dépôt de bilan en 2023 grâce à un prêt de 10 millions d'euros accordé par les pouvoirs publics et les banques, la marque française a néanmoins réussi son pari cet été en livrant 1,5 million de pièces pour les Jeux de Paris 2024.

Depuis début septembre, l'équipe de France de rugby a changé d'équipementier. Adidas habillera le XV de France pour quatre ans, après l'avoir déjà fait de 2012 à 2018.