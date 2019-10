DIRECT. Mondial de rugby : le XV de France affronte les Tonga pour prendre le quart. Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Hop, je profite d'un mini arrêt de jeu pour vous glisser la vidéo du traditionnel Sipi Tau réalisée par les Tongiens juste avant le coup d'envoi.

: C'est oublié un peu vite que les Bleus menaient 20-3 à la mi-temps contre l'Argentine lors du premier match de la compétition. Bon, OK, ça s'est dégradé par la suite.

: Je crois que ma télé est brouillée ? 10-0 pour les Bleus. Hein ? Mais ?

: Sur Twitter et dans les commentaires de notre live, certains semblent déboussolés de voir les Bleus réussir leur début de match.

: Avec tout ça, j'ai oublié de vous dire que la rencontre se jouait dans le stade de Kumamoto. C'est situé dans le sud-ouest du Japon. Les Bleus sont bien là dans les gradins. Heureux et maquillés.















: Vous y êtes presque @anonyme mais ce n'est pas tout à fait ça. Voici les points marqués. Deux suffiront aux Français pour se qualifier aujourd'hui (et c'est bien parti) :



- Victoire 4 points



- Match nul 2 points



- Défaite 0 point



- 4 essais ou plus marqués 1 point



- Défaite par 7 points ou moins 1 point

: On est sûrement plein de noobs au rugby à vous lire : pour les deux points, je comprends donc que le nombre de points obtenus en cas de défaite-nul-victoire est 0-2-3 ? Et non pas 0-1-3 comme au foot ?

: Et déjà le premier essai de la France, après cinq minutes de jeu. Il est signé du trois-quart centre Virimi Vakatawa. Tout est parti d'une touche ratée des Tongiens. Transformation réussie dans la foulée par Romain Ntamack. Ça fait donc 10-0 au tableau d'affichage.

: Bonne entame de match des Bleus qui mènent 3-0, grâce à une pénalité réussie de Romain Ntamack à 15 mètres face aux poteaux.

: @anonyme : Le bonus offensif est accordé si l'équipe marque quatre essais ou plus, le bonus défensif si elle s'incline avec un écart de 7 points ou moins. Chacun de ces bonus rapportent un point. Toutes les règles sont détaillées sur le site officiel.

: Bonjour à toute la rédaction ! Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement des bonus offensif et défensif lors des coupes du monde de rugby? J'avoue que cela reste un peu flou pour moi...

: C'est parti entre la France et les Tonga, le coup d'envoi vient d'être donné.

: Après les hymnes, voici le traditionnel Sipi Tau des Tongiens. Contrairement à ce qu'on pense, non, ce n'est pas un haka ! Nos confrères de ABC expliquent les différences.

: Malgré un match à enjeu, le sélectionneur Jacques Brunel a choisi de tout bousculer. On aura notamment droit à une charnière inédite pour cette rencontre avec les titularisations de Serin et Ntamack.

: "Je n'ai pas eu envie de parler aux jeunes de ce match."





Malgré tout, les Tongiens restent une équipe très difficile à manoeuvrer. Ils avaient d'ailleurs fait chuter les Bleus à la surprise générale (19-14) lors du Mondial 2011. Un mauvais souvenir que Maxime Médard ne veut pas partager avec ses coéquipiers qui ne l’ont pas vécu. L'arrière du Stade toulousain est d'ailleurs le seul joueur français qui était déjà présent il y a huit ans.

: Vous apprendrez dans ce papier le destin du coq Diomède, mascotte des Bleus au Mondial 2003. "On ne va pas trop dire comment ça s’est passé, car on va avoir Brigitte Bardot sur le dos", a botté en touche Imanol Harinordoquy des années plus tard.







: Prenez la première Coupe du monde. Les joueurs s'ennuient tellement, enfermés dans leur hôtel, que Denis Charvet, avec la complicité d'un journaliste de France Télévisions, réalise dans sa chambre une parodie d'une pub qui tournait en boucle mettant en scène les All Blacks. Et ce à quelques heures de la demi-finale. Qu'importe, les Bleus l'ont emporté (et le résultat final vaut le détour).









: Plus que les Coupes du monde de foot, les Mondiaux de rugby ont toujours accouché d'histoires incroyables, d'anecdotes improbables ou de moments savoureux. Sophrologie, gros sous, séance vidéo, jet de yaourt, j'en ai choisi une pour chacune des huit Coupes du monde disputées par les Bleus (en attendant la mise à jour du papier dans quatre ans).









: Les Tonga, eux, n'ont pas encore goûté à la victoire depuis leur arrivée au Japon. Bilan des courses pour le moment : deux défaites en deux rencontres. D'abord contre l'Angleterre (3-35) puis contre l'Argentine (12-28). Ils sont quatrièmes (et avant-derniers) de la poule C.





: C'est que l'Angleterre a fait un bien joli cadeau aux Bleus en écrasant l'Argentine 39-10, hier. Donc (pour une fois), thanks England :)

: Deux points. C'est ce qui manque dans la besace du XV de France pour s'autoriser à rester encore un peu de temps au Japon. En clair, la France sera qualifiée pour les quarts de finale :



• Si elle bat les Tonga



• Si elle fait match nul



• Si elle perd en prenant deux points de bonus (offensif et défensif).

: Dans la mêlée de la rédaction de franceinfo, on voit aussi une victoire française globalement :



• Thomas Baïetto : 21-18 pour les Bleus



• Christophe Rauzy : 27-10 pour les Bleus





• Robin Prudent : 30 -3 pour les Bleus





• Votre serviteur : 29-21 pour les Bleus





• Valentine Pasquesoone : 28-5 pour les Bleus

: Tonga 17 france 14 (cadeau bonus)

: Je vois des bleus un peu fébriles mais une victoire 22 à 11. On croit en vous !

: 23-17 pour les bleus, ça va cogner fort !

: Je vois une belle démonstration des Bleus, 30-3

: Bonjour franceinfo. Je prédis un succès avec bonus 32-16

: Dans le premier match de cette journée, la Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée de la Namibie, battue 71 à 9. Les doubles champion du monde en titre doivent encore battre l'Italie - ils peuvent se contenter d'un match nul ou d'une défaite simple avec bonus défensif - pour assurer leur qualification.

