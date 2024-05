Lucien Mias, capitaine du XV de France des années 50 et légende du rugby tricolore, est mort

La famille du rugby tricolore a perdu l'un de ses capitaines. La Fédération française de rugby a annoncé, lundi 13 mai, la mort de Lucien Mias, à l'âge de 93 ans.

Le deuxième ligne a porté à 29 reprises, dont six fois en tant que capitaine, le maillot du XV de France entre 1951 et 1959, avec qui il a remporté le Tournoi des cinq nations en 1954 et 1959. En club, c'est sous les couleurs du SC Mazamet (Tarn) qu'il a le plus souvent évolué, atteignant la finale du championnat de France en 1958.

"Il a marqué de son empreinte l'histoire du rugby français par son talent exceptionnel et son dévouement sans faille pour ce sport qu'il chérissait tant", a souligné la FFR dans un communiqué. "Leader naturel, seconde ligne, surnommé 'Docteur Pack', l'immense Lucien Mias nous a quittés", a de son côté écrit Florian Grill, président de la FFR sur le réseau X (ex-Twitter).

La LNR a appris avec une grande tristesse le décès de Lucien Mias et adresse ses plus sincères condoléances à ses proches. Finaliste du championnat de France avec son club de Mazamet, cet avant de talent aura également marqué les Bleus avec qui il remportera une tournée de… pic.twitter.com/curdJ3LUYW — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) May 13, 2024

Lucien Mias, instituteur devenu ensuite médecin, avait commencé sa carrière internationale en 1951 et avait notamment contribué au succès des Bleus dans le Tournoi des cinq nations en 1959, ainsi qu'à la tournée victorieuse en Afrique du Sud. A la suite de sa carrière de joueur, il a officié comme entraîneur, dirigeant mais aussi commentateur des Bleus.