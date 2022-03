Galles-France : Gabin Villière et Matthieu Jalibert de retour dans le XV de France pour aller à Cardiff dans le Tournoi des six nations

Deux visages connus des amateurs de rugby vont retrouver le XV de France. Gabin Villière et Matthieu Jalibert font partie du groupe dévoilé jeudi 3 mars par la Fédération française de rugby (FFR) pour préparer le déplacement au pays de Galles, vendredi 11 mars (21h en direct sur France 2 et france.tv) pour le compte de la 4e journée du Tournoi des six nations.

Touché au visage lors du match contre l'Irlande, le 12 février, le Toulonnais Gabin Villère est donc apte à rejouer. Tout comme Matthieu Jalibert, qui a participé à un entraînement collectif dans la semaine à Bordeaux, après plusieurs semaines d'absence à la suite d'une blessure à une cuisse.

Plusieurs néophytes appelés

Plusieurs néophytes à zéro sélection ont également été appelés : en troisième ligne Paul Boudehent (La Rochelle, 22 ans) et Jordan Joseph (Pau, 21 ans), en deuxième ligne Thomas Jolmes (Bordeaux-Bègles, 26 ans) et Thomas Lavault (La Rochelle, 22 ans), le pilier Jérôme Rey (Lyon, 26 ans), l'ailier Donovan Taofifenua (Racing 92, 22 ans) ou le trois-quart Jules Favre (La Rochelle, 22 ans).