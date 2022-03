France-Irlande : sept changements dans le XV de France, Laure Sansus de retour au poste de demie de mêlée

Les joueuses d’Annick Hayraud et de Thomas Darracq reçoivent le XV du Trèfle à Toulouse à l’occasion de la deuxième journée du Tournoi, samedi (15h15).

Elles doivent confirmer leur succès contre l’Italie (39-6) et surtout monter d’un cran. Jeudi 31 mars, le staff des Bleues a dévoilé le groupe chargé de cette mission qui passe inéluctablement par une victoire contre l’Irlande samedi. Les Tricolores, largement victorieuses, mais brouillonnes en ouverture du Tournoi espèrent gommer leurs approximations dès cette deuxième journée face à un XV du Trèfle assommé d’entrée par sa défaite à Dublin contre le pays de Galles (27-19). Pour se faire le duo Annick Hayraud - Thomas Darracq a réalisé pas moins de sept changements dans le XV de départ.

Notre groupe homogène de 36 joueuses nous permet de faire des ajustements pour nous adapter à l'adversaire. Samedi, il faudra composer avec la météo face à une équipe d'Irlande dense physiquement. Thomas Darracq, responsable sportif des Bleues à franceinfo : sport

On note les retours des expérimentées Laure Sansus (24 sélections) au poste de demi de mêlée, auteure d'une entrée fracassante contre l'Italie, qui constituera la charnière tricolore avec Caroline Drouin, et de la Montpelliéraine Cyrielle Banet (21 sélections) sur l'aile. Le staff a surtout dessiné une équipe au fort accent local, puisque pas moins de onze joueuses évolueront presque comme à la maison à Ernest-Wallon : au total sept joueuses de Blagnac parmi lesquelles l'ailière Mélissande Llorens -qui vivra sa deuxième sélection- et quatre joueuses du Stade Toulousain sont présentes sur la feuille de match.

La composition d'équipe des Bleues pour affronter l'Irlande : Lindelauf, Touyé, Joyeux - Fall, Forlani - Berthoumieu, Hermet, Menager - Sansus (m), Drouin (o) - Llorens, Vernier, Filopon, Banet, Boulard. Remplaçantes : Domain, Deshaye, Khalfaoui, Ferer, Annery, Chambon, Tremoulière, Jacquet.