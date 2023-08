France-Fidji : Jaminet, Hastoy, Vincent... Les derniers enjeux avant la liste du Mondial

Orphelin de Romain Ntamack depuis lundi, le XV de France remet le bleu de chauffe pour le troisième match de préparation face aux Fidji, samedi, à Nantes.

Le match d'après. Encore sous le choc de l'annonce du forfait pour la Coupe du monde de son ouvreur, l'équipe de France affronte les Fidji, samedi 19 août à 21h05, à Nantes. "Le match parfait pour repartir au combat", selon Fabien Galthié et digérer "la gifle monumentale" qu'a été la blessure de Romain Ntamack. Mais le train bleu est lancé, et n'a pas le loisir de pouvoir s'apitoyer sur son sort : "on encaisse, on digère, et on se relève", a ainsi martelé le sélectionneur.

La composition d'équipe alignée pour affronter les "Flying Fijians" rappelle tout de même que le groupe a été échaudé par cet événement, auquel il faut ajouter à la blessure de Cyril Baille, indisponible quatre à six semaines. C'est donc un mélange entre des joueurs confirmés qui seront au Mondial (8 septembre-28 octobre) et d'autres en balance pour intégrer la liste des 33, dévoilée lundi, que l'on retrouvera sur la pelouse de la Beaujoire samedi soir.

Jaminet, Cretin, Serin, Verhaeghe : la dernière chance

Devancé à Edimbourg par Brice Dulin, qui n'a pas convaincu, puis logiquement barré par le retour de Thomas Ramos face à la même Ecosse à Saint-Etienne, Melvyn Jaminet n'a pas encore joué de la préparation. Plus titularisé en équipe de France depuis juillet 2022, l'arrière doit montrer qu'il a encore à apporter au XV de France. Il aura pour cela la responsabilité du but samedi. Le flanker Dylan Cretin, sélectionné fréquemment depuis trois ans et demi, semble s'être fait passer devant par Paul Boudehent, au point qu'il n'a joué que 26 minutes en préparation, malgré l'absence de François Cros. Il lui faudra réaliser un grand match pour espérer basculer du bon côté de la liste.

Remplaçant derrière Maxime Lucu, le demi de mêlée Baptiste Serin aura besoin d'une performance majuscule pour passer devant Baptiste Couilloud. Enfin, Florian Verhaeghe, "auteur d'une bonne entrée face à l'Écosse", selon son coach, a peu de chances de renverser la hiérarchie en deuxième ligne. D'autant que selon Fabien Galthié, "Romain Taofifenua sera sur le terrain la semaine prochaine". Un espoir en moins de figurer sur la liste finale, alors que Cameron Woki et Thibaud Flament ont assuré leur place.

Cros, Vincent, Willemse : des retours pour se relancer

Blessé lors du deuxième stage de préparation, François Cros est un homme de base du système bleu. Plaqueur infatigable, il a tout du titulaire en puissance en troisième ligne. Son retour est une excellente nouvelle pour le pack tricolore et une bonne performance de sa part devrait entériner son statut. De même, Paul Willemse retrouve une place de titulaire, après avoir été "trop juste la semaine passée" selon Fabien Galthié. De nouveau à "100%", il doit rassurer sur sa condition physique et sur sa capacité à enchaîner les efforts.

Arthur Vincent va lui vivre sa première titularisation depuis la tournée australienne de l'été 2021. Après deux ruptures du ligament croisé, le centre peut voir sa place dans le XV de départ comme un signe encourageant. Préféré à Emilien Gailleton ou à Yoram Moefana, décalé à l'aile, il peut marquer des points dans un secteur où la polyvalence est mise à l'honneur. Il pourrait avoir beaucoup de temps de jeu, et rappeler au staff pourquoi il a glané 11 titularisations en 16 sélections jusqu'ici.

Bielle-Biarrey, Moefana : l'heure de confirmer

Louis Bielle-Biarrey va enchaîner une troisième feuille de match de suite et cela n'a rien d'anodin : le jeune bordelais a tapé dans l'œil du staff. De nouveau titulaire face aux Fidji, il aura fort à faire face aux puissants Josua Tuisova ou Vinaya Habosi. Un bon test pour confirmer une montée en puissance fulgurante et se faire une belle place dans le groupe des 33.



En danger au début de la préparation, Yoram Moefana a remis les pendules à l'heure à Murrayfield le 5 août. Incisif et inspiré, il a marqué des points et rappelé pourquoi il était un membre récurrent du groupe depuis 2020. Aligné à l'aile, il peut de nouveau prouver samedi que sa polyvalence reste son atout numéro un, après un Six Nations en demi-teinte.

Hastoy-Jalibert : duel à l'ouverture

Au poste d'ouvreur, si nul ne sait ce que préparent les entraîneurs du XV de France, Antoine Hastoy joue une grande partie de son statut à Nantes. Moins expérimenté que Mathieu Jalibert (trois sélections pour Hastoy, 24 pour le Bordelais) sur la scène internationale, même s'il "a accumulé beaucoup de participations aux préparations" des mots de Fabien Galthié, il a l'opportunité de débuter samedi. "Le vécu, il l'a", a même surenchéri l'ancien demi de mêlée.

En cas de contre-performance, il risque d'entériner son rôle de remplaçant derrière Mathieu Jalibert, sur le banc samedi. Quoi qu'il en soit, leur sélectionneur ne cache pas sa confiance dans ses deux ouvreurs en l'absence de Romain Ntamack : "C'est leur destin, c'est écrit. Ils doivent croire en eux, c'est le moment d'y aller."