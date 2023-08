France-Fidji : Grégory Alldritt capitaine, François Cros et Paul Willemse de retour... La composition des Bleus pour l'avant-dernier match avant le Mondial

Après l'annonce du forfait de Romain Ntamack et de l'absence en début de Coupe du monde de Cyril Baille, le XV de France défie les Fidji, samedi, à Nantes.

Une semaine après la victoire arrachée contre l'Ecosse, le XV de France poursuit sa montée en puissance avant sa Coupe du monde avec un duel contre les Fidji, samedi 19 août, au stade de la Beaujoire de Nantes.

Avec l'annonce du forfait de Romain Ntamack et de l'absence de Cyril Baille pour les deux premiers matchs de la compétition, Fabien Galthié a décidé de titulariser une charnière d'habituels finisseurs avec Antoine Hastoy et Maxime Lucu. François Cros et Paul Willemse font eux leur retour en deuxième et troisième lignes, tandis que le Rochelais Grégory Alldritt (3e ligne) assurera le capitanat puisque Antoine Dupont est préservé.