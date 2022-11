France-Australie : onzième victoire consécutive pour les Bleus, tombeurs dans les derniers instants des Australiens

Les Bleus ont longtemps bafouillé leur rugby avant d’être libérés par une exploit individuel de Damian Penaud en toute fin de match, samedi, face à l'Australie. Jamais une équipe de France n'avait remporté 11 matchs de suite.

Et Damian Penaud a fait parler ses appuis et son coup de rein phénoménal. Parfaitement servi par son ouvreur Matthieu Jalibert en fin de match, l’ailier du XV de France est allé planter l’essai de la gagne. Samedi 5 novembre, les Tricolores sont allés arracher dans les derniers instants la victoire (30-29) face à l’Australie, lors du premier match de la tournée d’automne. Un succès qui permet aux Bleus de décrocher un onzième succès consécutif, ce qu’aucun XV de France n’était parvenu à faire jusqu’à présent.

Cela faisait bien longtemps, sûrement depuis le début de l’ère Galthié et ce match perdu en Ecosse (deux cartons dont un rouge contre Haouas) en mars 2020 que l’on n’avait pas vu des Bleus aussi brouillons. Longtemps bousculés dans un duel frontal, dans lequel seuls les troisièmes lignes Charles Ollivon, qui faisait son grand retour dans "l'équipe premium", et Grégory Alldritt, parvenaient à trouver de l’avancée, les Tricolores ont enchaîné mauvais choix et approximations (jeu au pied imprécis, ballons tombés). Ils ont surtout été tout le temps mis sous pression.

Flegme et confiance

Les Australiens, d’un pragmatisme insolent, les ont punis une première fois "à la française" grâce à une relance de près de 80 mètres : Tom Wright a déposé Penaud avant de redonner à l’intérieur pour Foketi, qui est allé marquer le premier essai du match (6-13, 18e).

Les joueurs de Dave Rennie ont réédité leur performance à la 56e minute. L’essai en bout de ligne de Jock Campbell, l’ailier profitant du bon travail de ses avants pour fixer la défense par un maul, leur permettait de reprendre l’avantage (22-23).

Il fut un temps, une telle tension aurait pu faire dérailler la machine tricolore, mais quelque chose a changé chez ses Bleus. Samedi soir, il se dégageait de ces derniers ce même flegme, cette même confiance, que lors du succès arraché au pays de Galles lors du Tournoi en début d’année. Le XV de France ne semblait pas pouvoir perdre. Premier indice, malgré une mi-temps poussive, il virait devant à la pause (19-13), grâce à un essai en force de Julien Marchand.

Puis, pour rester dans le match, il a notamment pu compter sur la fiabilité de son buteur Thomas Ramos (6/7), titularisé à l’arrière en l’absence de Melvyn Jaminet, mais aussi sur ses individualités : cette fois c’est Penaud qui a sorti la carte joker de son chapeau sur l'une des toutes dernières actions du match.

"Aujourd’hui, on a eu des difficultés jusqu’à la fin. Dans la stratégie on a été pris de cours, mais c’est bien de connaître des scénarios différents", commentait le demi de mêlée des Bleus, Antoine Dupont, à la fin de la rencontre. Son de cloche similaire du côté de son sélectionneur : "Je retiens qu’on a fait tomber un record qui datait des années 30. Gagner onze match dans le rugby moderne, c’est quelque chose." Le week-end prochain, ces Bleus auront fort à faire face aux champions du monde sud-africains.